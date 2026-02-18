Clausuran Asilo en SLP; Rescatan a 22 Adultos Mayores de Instalaciones Insalubres

Autoridades estatales clausuraron un asilo particular en la capital potosina y resguardaron a 22 personas adultas mayores, luego de detectar graves irregularidades sanitarias y fallas en materia de Protección Civil que representaban un riesgo para su integridad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil realizó un operativo de verificación en el asilo La Aldea de los Abuelos A.C., ubicado sobre la avenida Mariano Jiménez, donde procedió a la clausura total del inmueble.

¿Qué fue lo que encontraron en el asilo?

De acuerdo con el reporte oficial, el establecimiento no contaba con Visto Bueno ni Opinión Técnica vigente, tenía extintores vencidos y obstruidos, además de carecer de señalética, detectores de humo y lámparas de emergencia. A estas omisiones se sumaron irregularidades sanitarias detectadas por la Coepris, como falta de cloración del agua, baños en condiciones deficientes, espacios sin ventilación adecuada y deterioro en áreas como cocina, comedor y despensa.

En el lugar se encontraban 13 hombres y 9 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 67 y 85 años. Tras la intervención interinstitucional en la que participaron la Coepris, el DIF Estatal, Protección Civil, la Guardia Civil Estatal y la Policía de Investigación, las personas adultas mayores fueron trasladadas a la Casa de los Potosinos.

Ahí recibirán albergue temporal, atención médica y psicológica, así como acompañamiento jurídico, mientras se revisa su situación y se garantiza su integridad.

