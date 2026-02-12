Permanece Grave una Persona tras Ataque de Toro en Pedro Escobedo; Esto Sabemos

La secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, confirmó que una de las personas lesionadas durante el ataque de un toro en el municipio de Pedro Escobedo permanece en estado grave.

El incidente dejó un saldo de seis personas heridas; cuatro recibieron atención prehospitalaria en el lugar, mientras que dos más fueron trasladadas a hospitales para su valoración y atención médica especializada.

¿Cuál es el estado de salud de las personas hospitalizadas tras el ataque?

De acuerdo con la funcionaria, ambas son mayores de edad y una de ellas ya fue dada de alta. La titular de Salud detalló que el paciente que continúa internado presenta lesiones de mayor consideración y permanece en condición delicada, aunque su evolución podría ser favorable en los próximos días.

Por su parte, autoridades municipales informaron que la propietaria del animal deberá asumir la responsabilidad correspondiente por los daños ocasionados a las personas afectadas tras el ataque.

¿Qué fue lo que pasó?

Un toro que se encontraba suelto recorrió varias calles del municipio de Pedro Escobedo, provocando momentos de tensión entre la población y dejando un saldo de seis personas lesionadas, además de diversos daños materiales.

De acuerdo con autoridades municipales, el animal avanzó sin control por la vía pública, representando un riesgo para peatones, automovilistas y comerciantes de la zona, lo que derivó en múltiples reportes a los servicios de emergencia.

Durante las labores para asegurar al animal, el toro embistió dos patrullas de la Policía Municipal y un vehículo particular, además de arremeter contra varias personas que se encontraban en el lugar.

