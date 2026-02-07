Toro Suelto Lesiona a Seis Personas y Embiste Vehículos en Pedro Escobedo, Querétaro

Un toro suelto recorrió varias calles en Pedro Escobedo y dejó seis personas lesionadas, además de vehículos dañados generando alarma en los ciudadanos.

De acuerdo con autoridades municipales, el animal avanzó sin control por la vía pública, lo que generó riesgo para peatones, automovilistas y comerciantes de la zona, quienes realizaron múltiples reportes a los números de emergencia.

Durante las maniobras para contenerlo, el toro impactó dos patrullas de la Policía Municipal y un vehículo particular, además de alcanzar a varias personas que se encontraban en la calle.

Noticia relacionada: “Tengo que Pagar 170 Mil Pesos de Croquetas al Mes”, Cómo Sobreviven los Refugios de Animales

Atienden a lesionados por toro sueldo en Pedro Escobedo

Paramédicos de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria a tres lesionados en el sitio, mientras que otro más fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de sus heridas. Los demás presentaron golpes menores.



Ante el peligro que representaba, las autoridades procedieron a neutralizar al animal, siguiendo los protocolos de seguridad, con el fin de evitar más afectaciones.

Historias recomendadas: