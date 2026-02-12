SEP Confirma Casos de Sarampión en Cuatro Escuelas de la Capital Queretana

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Querétaro confirmó la detección de casos de sarampión en al menos cuatro planteles educativos ubicados en la capital del estado, por lo que autoridades educativas hicieron un llamado a madres y padres de familia a mantenerse atentos al estado de salud de sus hijas e hijos.

El delegado de la SEP en la entidad, Mauricio Ruiz Olaes, informó que los reportes fueron recibidos a través de los canales institucionales y que en cada uno de los planteles se tiene conocimiento de menores que presentan síntomas compatibles con la enfermedad, quienes ya se encuentran bajo atención médica.

Ante esta situación, señaló que en los próximos días se sostendrán reuniones con la Secretaría de Salud estatal para reforzar las medidas preventivas y evitar que se registre un brote mayor que pueda afectar el desarrollo de las actividades escolares.

Noticia Relacionada: Estos son los Puntos de Vacunación para Sarampión en Querétaro; Horarios y Módulos

¿Cuáles son los métodos de prevención en escuelas de Querétaro?

El funcionario explicó que, como parte de las acciones preventivas, se retomará la implementación de filtros sanitarios tanto en los hogares como en los accesos a las escuelas, con el objetivo de detectar de manera oportuna a estudiantes que presenten fiebre, erupciones cutáneas o malestar general.

Asimismo, indicó que la SEP se sumará a las campañas de prevención y vacunación que determine el gobierno estatal para proteger a la comunidad escolar y reducir riesgos de contagio.

Finalmente, reiteró el llamado a no enviar a clases a niñas y niños que presenten síntomas de enfermedad y a mantener completos los esquemas de vacunación, como una de las principales medidas para prevenir la propagación del sarampión.

Historias Recomendadas: