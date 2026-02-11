Padre e Hijo Mueren Atropellados en Fuerte Accidente en Querétaro

Un accidente vial ocurrido sobre Paseo de la República, en la ciudad de Querétaro, dejó como saldo dos personas sin vida, luego de que un padre y su hijo fueran atropellados por un vehículo que perdió el control tras impactarse contra otro automóvil.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una de las unidades involucradas colisionó contra otro vehículo, lo que provocó que saliera proyectado hacia la banqueta, donde arrolló a dos peatones que caminaban por la zona.

El menor de edad perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. El padre fue trasladado con vida en una ambulancia, donde recibió maniobras de reanimación; sin embargo, falleció minutos después.

A consecuencia del impacto, un transformador fue derribado y el vehículo involucrado terminó su trayectoria al chocar contra el muro perimetral de una plaza comercial.

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para atender el incidente, realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades, mientras la circulación en la zona se vio afectada de manera parcial.

