Fiscalía de SLP Confirma Hallazgo de Dos Potosinos Sin Vida en Zacatecas

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó que dos personas originarias del municipio de Villa de Reyes fueron localizadas sin vida en el estado de Zacatecas, y que los hechos estarían relacionados con actividades de la delincuencia organizada y no con cuestiones políticas.

La fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de la no localización de ambas personas se activaron las fichas de búsqueda correspondientes, además de iniciar las investigaciones en coordinación con autoridades zacatecanas.

Tras el hallazgo, un equipo de la Policía de Investigación de San Luis Potosí se trasladó a Zacatecas para realizar las diligencias iniciales y trabajos de identificación, confirmándose que las víctimas habrían sido privadas de la libertad antes de ser localizadas sin vida.

¿Cuál es el avance que se tiene en las investigaciones sobre este caso?

La fiscal precisó que las líneas de investigación apuntan a hechos relacionados con grupos delictivos y no con actividades políticas, y aclaró que no existe registro de que las personas fallecidas hayan sido candidatos o hayan ocupado cargos de elección popular.

Asimismo, señaló que al menos dos personas estarían identificadas como posibles responsables; sin embargo, sus identidades se mantienen bajo reserva debido a la secrecía de la carpeta de investigación.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado reiteró que se mantiene la colaboración permanente con la Fiscalía de Zacatecas, mientras los familiares realizaron el reconocimiento y reclamación de los cuerpos, y las investigaciones continúan para el esclarecimiento de los hechos.

