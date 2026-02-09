Asaltan y Golpean a Mujer de la Tercera Edad Dentro de su Casa en SLP

Una mujer de la tercera edad fue víctima de un violento asalto al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Hogares Ferrocarrileros Primera Sección, en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

¿Qué es lo que se sabe del caso?

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad, al menos cuatro sujetos arribaron al inmueble y, utilizando herramientas, forzaron la puerta principal para ingresar en cuestión de segundos. Los individuos, quienes cubrían su cabeza y rostro, permanecieron brevemente dentro de la vivienda y posteriormente salieron con diversos objetos en las manos.

En el video se observa que, al momento de huir, uno de los presuntos delincuentes arrojó a la mujer hacia una camioneta estacionada en la calle, provocando que se golpeara la cabeza. A pesar de la agresión, la víctima logró incorporarse por sus propios medios, mientras los responsables escaparon corriendo del lugar.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas ni sobre el avance de las investigaciones relacionadas con este hecho. Vecinos de la zona señalaron su preocupación por la inseguridad y la vulnerabilidad de personas adultas mayores que viven solas en el sector.

