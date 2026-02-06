¿Por Qué se Manifestaron Piperos de SLP en la Carretera 57? Esto Sabemos

Integrantes del gremio de piperos en San Luis Potosí se manifestaron este viernes para exigir claridad sobre los alcances de la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que genera incertidumbre en la forma de operar del sector.

La concentración, en la que participaron agremiados a la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), se llevó a cabo sobre la carretera 57, donde los manifestantes expresaron su inconformidad y solicitaron una postura clara por parte del Gobierno Federal.

¿Cuál fue la razón de la manifestación?

Los piperos señalaron que la falta de información precisa sobre la aplicación de la ley afecta directamente su actividad, ya que temen restricciones que compliquen el suministro de agua a la población, servicio que aseguran es fundamental, especialmente en zonas con escasez.

Indicaron que su demanda principal es conocer con certeza las reglas bajo las cuales podrán continuar operando, para evitar afectaciones tanto al gremio como a los ciudadanos que dependen del abastecimiento mediante pipas.

