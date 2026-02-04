Detienen a Hombre con 1,300 Dosis de Droga en San Luis Potosí
Redacción: N+
Guardia Civil logró detener a un hombre que al notar la presencia de los elementos intentó escapar, por lo que fue capturado con 1,300 dosis de drogas.
Una persona con aproximadamente 1,300 dosis de droga, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Axtla de Terrazas en San Luis Potosí.
¿Cómo dieron con el detenido?
Fue durante operativos de seguridad y de inteligencia en la región huasteca, que permitieron la detención del sujeto vinculado a la distribución de drogas en su modalidad de menudeo.
La acción operativa se llevó a cabo en el Libramiento José María Morelos y calle 4 de Agosto, en la colonia Santa María II. En este lugar los elementos observaron a una personas que se identificó como Daniel N. de 32 años de edad, quien al ver a los agentes trató de escapar.
Tras una revisión se le encontró un una mochila con dosis de “cristal” y marihuana que en total sumaron casi 1,300 dosis.
De acuerdo a los protocolos de seguridad y por la cantidad de droga decomisada, la persona fue llevada a la FGR con sede en Ciudad Valles.
