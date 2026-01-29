Madre Amarra a su Hijo a un Árbol para Golpearlo en SLP; Policía la Detiene

Autoridades de San Luis Potosí rescataron a cuatro menores de edad víctimas de maltrato infantil en el municipio de Villa de Pozos, luego de recibir una denuncia a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Te Podría Interesar: Enfrentamiento con Guardia Civil Deja Dos Muertos en San Luis Potosí

¿Qué evidencia encontraron las autoridades sobre el estado de los menores tras el reporte de maltrato?

Según los reportes, uno de los niños fue amarrado a un árbol por su madre, identificada como Claudia “N”, de 27 años, quien admitió haberlo agredido físicamente. Al acudir al lugar, agentes de la Guardia Civil adscritos a la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género verificaron el estado de los menores, encontrando lesiones visibles en uno de ellos.

Tras la revisión, se informó a la mujer que incurrió en un delito grave, por lo que se le aplicó prisión preventiva. Los menores afectados tienen edades de 13, 11, 6 y un año.

Vecinos del lugar señalaron que las agresiones hacia los niños eran constantes, por lo que el rescate y la intervención de las autoridades se consideró urgente para garantizar la seguridad de los menores.

Historias Recomendadas: