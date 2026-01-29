Las Placas en SLP ¿Tienen Costo?; Habrá Placas Conmemorativas del Mundial 2026

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aclaró que las placas vehiculares normales en la entidad son completamente gratuitas y que no existe ningún cobro adicional por su expedición, luego de la confusión generada entre la ciudadanía por la mezcla de otros derechos vehiculares con este trámite.

¿Por qué se generó confusión sobre las placas vehiculares en San Luis Potosí?

El mandatario estatal explicó que algunos pagos administrativos, como el control vehicular u otros derechos, no deben confundirse con el costo de las placas, ya que estas no tienen ningún precio para los propietarios de vehículos en San Luis Potosí.

Las placas en San Luis Potosí tienen un solo costo. Las placas son gratuitas

Gallardo Cardona informó que, a partir de la próxima semana, todas las recaudadoras del estado contarán con placas disponibles, desde la Huasteca Potosina hasta el Altiplano, y reiteró que su adquisición es opcional.

¿Cuánto costarán las placas conmemorativas del mundial?

El gobernador detalló que únicamente quienes deseen adquirir una placa conmemorativa del Mundial deberán pagar 500 pesos, monto que corresponde exclusivamente al costo del material de la lámina. Aclaró que esta opción es totalmente voluntaria y que nadie está obligado a adquirirla.

Finalmente, reiteró que no existe ningún cobro oculto por la entrega de placas vehiculares normales y llamó a la ciudadanía a no dejarse confundir, confirmando que este trámite será gratuito en San Luis Potosí.

