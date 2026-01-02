¿Aumentará el Predial y la Tenencia Este 2026 en San Luis Potosí?; Esto se Sabe

A partir de este mes de enero de 2026, propietarios de viviendas, terrenos y comercios en San Luis Potosí deberán realizar el pago del impuesto predial, el cual presenta una actualización conforme a la inflación, como ocurre de manera anual.

Las autoridades informaron que este ajuste inflacionario impacta en el monto a pagar, lo que ha generado una alta afluencia de contribuyentes en las cajas recaudadoras municipales desde los primeros días del año.

Noticia Relacionada: ¿Habrá Aumento en el Precio del Transporte Público en Querétaro en 2026?; Esto Sabemos

¿Habrá cobro de tenencia en 2026 en San Luis Potosí?

De manera paralela, también comenzó el periodo de pago del Control Vehicular estatal, para el cual se aclaró que no habrá cobro de tenencia y que las placas y licencias continúan siendo gratuitas.

El pago anual del Control Vehicular se mantiene en 9.9 UMAs, tarifa que no tuvo incremento en 2025 y se conservará sin aumento durante 2026, de acuerdo con lo señalado por el gobernador del estado.

Autoridades estatales y municipales exhortaron a la población a planear con anticipación sus pagos, ya que la coincidencia de ambos trámites provoca largas filas a partir del 2 de enero, principalmente entre quienes buscan cumplir a tiempo y evitar recargos.

Historias Recomendadas: