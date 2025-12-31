Asesinan a Román Guillén Castillo, Funcionario del Ayuntamiento de Lagunillas, SLP

Durante la madrugada de este día fue asesinado con disparos de arma de fuego el director de Cultura del Ayuntamiento de Lagunillas, Román Guillén Castillo, de 49 años de edad.

Nota Relacionada: San Luis Potosí Pone en Marcha el Operativo Cohetón Contra Pirotecnia

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario se trasladaba a bordo de una camioneta con rumbo a su domicilio, ubicado en la comunidad de El Pajarito, en el municipio de Rayón, cuando fue interceptado y atacado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

En el lugar del ataque fueron localizados casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales quedaron esparcidos en los alrededores del vehículo.

Román Guillén Castillo se desempeñaba actualmente como director de Cultura y también había ocupado el cargo de secretario general del Ayuntamiento de Lagunillas durante la pasada administración municipal.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque.

Historias Recomendadas: