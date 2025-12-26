¿Habrá Aumento en el Precio del Transporte Público en Querétaro en 2026?; Esto Sabemos

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) informó que para el año 2026 no se contempla ningún incremento en la tarifa del transporte público Qrobús.

El titular de la dependencia, Gerardo Cuanalo Santos, aseguró que no existe ningún ajuste previsto para el próximo año y que, por el contrario, se continuará fortaleciendo el programa Tarifa Unidos, el cual ha tenido un crecimiento importante en beneficio de las y los usuarios del sistema.

¿Cómo es el Programa Tarifa Unidos en Querétaro?

Indicó que este programa permite que más personas puedan pagar solo dos pesos por viaje, y destacó que es una instrucción directa del gobernador seguir ampliando su alcance durante el próximo año.

Cuanalo Santos explicó que el sistema de transporte público se encuentra en un proceso de consolidación, tras los trabajos de modernización realizados en los últimos meses, lo que ha permitido mejorar el servicio y ampliar los apoyos a la ciudadanía.

La AMEQ reiteró su compromiso de mantener tarifas accesibles y continuar impulsando esquemas que beneficien a las familias queretanas usuarias del transporte público.

