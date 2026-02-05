Presunto Asesino en SLP Mata a su Pareja e Intenta Ocultar el Cuerpo en una Cisterna

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de presuntamente asesinar a su pareja e intentar ocultar el cuerpo en un aljibe dentro de su domicilio.

¿Qué se sabe del caso?

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 4 de febrero en un inmueble ubicado sobre la calle Margarita, en la colonia Las Flores. De acuerdo con los primeros reportes, Luis “N”, de 33 años de edad, habría privado de la vida a su pareja, una joven de 24 años, tras una discusión. Posteriormente, el sujeto intentó calcinar el cuerpo con la intención de ocultarlo en un depósito de agua localizado en la misma vivienda.

Vecinos de la zona señalaron haber escuchado gritos durante la pelea. Más tarde, la madre de la víctima acudió al domicilio al no lograr localizar a su hija y solicitó apoyo de las corporaciones de seguridad. Al ingresar al inmueble, los policías municipales localizaron el cuerpo de la joven al interior de una cisterna.

En el lugar fue detenido en flagrancia el presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias y dar inicio a la carpeta de investigación.

