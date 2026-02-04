Confirman Tres Casos Activos de Sarampión en San Luis Potosí

La Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó que el estado mantiene bajo control los casos de sarampión, al confirmarse actualmente tres contagios activos, los cuales se encuentran debidamente contenidos mediante cercos sanitarios y vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Leticia Gómez Ordaz, en lo que va del año se han registrado un total de nueve casos, todos sin que se haya presentado un incremento o propagación comunitaria.

¿Por qué no se ha generado un brote mayor en la entidad?

La funcionaria explicó que los casos corresponden a personas provenientes de otras entidades del país, principalmente durante el periodo decembrino, por lo que fueron clasificados como casos importados y se actuó de manera inmediata para evitar contagios.

Los tres casos los tenemos contenidos. Igual que los del año pasado eran exportados, es decir, de personas que vinieron de otro estado en temporada decembrina y no se han incrementado los casos

Precisó que los casos confirmados corresponden a dos menores de edad y un adulto, mientras que en el año anterior se contabilizaron seis casos, lo que suma nueve en total.

Gómez Ordaz subrayó que todos los centros de salud del estado cuentan con la vacuna contra el sarampión y reiteró la importancia de que la población complete el esquema de vacunación, el cual consta de dos dosis.

Aquí lo importante también es decir que los niños, hoy todas las personas tenemos que tener dos vacunas de sarampión. Muchas veces uno se puso la primera, pero la de los seis años a mucha gente le falta, entonces eso es lo importante, que nos la pongamos todos para evitar que haya contagios

Finalmente, hizo un llamado a madres, padres de familia y a la población en general a revisar las cartillas de vacunación y acudir a los centros de salud para completar los esquemas, como medida preventiva para evitar nuevos casos de sarampión en la entidad.

