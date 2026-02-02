Asesinan a Estudiante de 16 Años en Fiesta en SLP; Esto Sabemos del Caso

Un joven estudiante del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí perdió la vida luego de recibir un disparo de arma de fuego durante una reunión a la que asistió con amigos. La víctima fue identificada como Miguel, de 16 años de edad.

Aunque el hecho ocurrió la madrugada del pasado 25 de enero, el caso se dio a conocer hasta este fin de semana, cuando familiares exigieron justicia a través de redes sociales.

¿Cómo ocurrió el ataque que terminó con la vida del estudiante?

De acuerdo con versiones de la familia, Miguel acudió a una fiesta privada durante la madrugada del 25 de enero. Durante la reunión, sostuvo un altercado con otro joven, quien presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza frente a varios testigos, provocándole la muerte.

Tras darse a conocer la noticia, el Colegio de Bachilleres emitió condolencias a la familia del alumno, quien era hijo único, y aclaró que el presunto agresor no pertenece a la institución.

Hasta el momento, la Fiscalía de San Luis Potosí no ha informado avances sobre la investigación, mientras que los familiares exigen la detención inmediata del joven señalado como responsable del homicidio.

