Muere Motociclista Atropellado por una Unidad de Qrobús en Querétaro; Esto Sabemos

Un motociclista perdió la vida la madrugada de este viernes 20 de febrero, luego de ser atropellado por una unidad del sistema de transporte público QroBús en la intersección de Avenida de la Luz y Avenida Revolución, con dirección hacia Cerro del Tambor.

¿Cómo sucedió el accidente?

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 horas. De acuerdo con versiones de testigos, el operador del transporte público habría dado vuelta de Avenida Revolución hacia Avenida de la Luz presuntamente sin respetar la luz roja del semáforo.

Al incorporarse a la vialidad, la unidad arrolló al motociclista que circulaba con preferencia sobre Avenida de la Luz, provocándole lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

Tras el reporte al número de emergencias, acudieron elementos de seguridad pública y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron el fallecimiento y acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo. El incidente generó importante carga vehicular debido al cierre temporal de la vialidad, la cual fue reabierta parcialmente alrededor de las 7:39 horas, una vez concluidos los trabajos periciales.

