Fiscalía Investiga Hallazgo de Mujer Sin Vida en Amealco, Querétaro

Luego del hallazgo del cuerpo de una mujer la noche del miércoles sobre la calle Melchor Ocampo, en la zona centro del municipio de Amealco de Bonfil, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que se encuentra en curso el análisis pericial para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

¿Qué es lo que se sabe de la víctima?

El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, señaló que la Dirección de Servicios Periciales procesa todos los indicios recabados en el lugar y realiza la necropsia de ley correspondiente.

Actualmente está en procesamiento la necropsia; les pedimos un poco de tiempo para poder actualizar la información, ya que primero debemos construir todo el análisis técnico y científico para confirmar con objetividad la causa de la muerte

El funcionario agregó que la víctima contaba con antecedentes de haber formado parte de una corporación de seguridad pública del municipio.

De manera preliminar, se informó que el cuerpo presentaba huellas de violencia presuntamente ocasionadas con un arma blanca; sin embargo, la Fiscalía reiteró que será el resultado de los estudios técnicos y científicos el que confirme las circunstancias del deceso.

