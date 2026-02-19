Hermanos Gemelos Reciben 90 Años de Prisión por Homicidio de Policías en Querétaro

A más de un año del ataque que conmocionó a Querétaro, dos hermanos gemelos fueron sentenciados a 90 años de prisión por el homicidio de dos elementos de la policía municipal ocurrido en la colonia Lomas de Casa Blanca.

La noche del 5 de septiembre de 2023, un fuerte estruendo de disparos alertó a vecinos de la zona. Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre Avenida 16, entre las calles 15 y 17, donde los oficiales resguardaban un inmueble desde el 22 de agosto, cuando fueron sorprendidos por sus agresores.

¿Cómo sucedió el ataque?

De acuerdo con las investigaciones, los ahora sentenciados, Diego “N” y Fernando “N”, arribaron al lugar y, sin mediar palabra, accionaron armas de fuego en contra de los policías. Tras el ataque, dejaron una granada en el sitio, lo que elevó el nivel de riesgo y violencia del atentado.

En el lugar falleció una oficial de manera instantánea tras recibir múltiples disparos, mientras que su compañero, gravemente herido, fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida horas más tarde.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que, tras las indagatorias ministeriales apoyadas en peritajes especializados y análisis de videograbaciones, se logró acreditar la participación directa de ambos imputados en el doble homicidio calificado.

Con las pruebas integradas en la carpeta de investigación, el caso fue llevado ante un Tribunal que dictó sentencia condenatoria ejemplar: cada uno de los responsables deberá cumplir 90 años de prisión, 45 por cada víctima, además del pago de una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos y la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas y de la institución afectada.

La Fiscalía estatal reiteró su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier agresión contra servidores públicos encargados de la seguridad, y aseguró que no habrá impunidad en delitos que atenten contra la paz social.

