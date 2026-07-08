¿Cómo Sacar el Promedio Final de Calificaciones de Primaria y Secundaria SEP del Ciclo 2026?

El fin del ciclo escolar está cada vez más cerca y ha llegado el momento de la verdad para muchos alumnos, pues conocerán cuánto sacaron en el año, por lo que los padres de familia ya se preguntan cómo sacar el promedio final de calificaciones de primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Luego de que el pasado viernes se realizó el último registro de calificaciones del ciclo escolar, en una nota previa ya te dijimos cuándo se hará la entrega de boletas de calificaciones y cómo consultar las evaluaciones con el CURP de tu hijo.

¿Cuántas materias son en primaria y secundaria?

La boleta de calificaciones de la SEP, que comenzó a implementarse en educación básica en el ciclo escolar 2023-2024, contempla cuatro campos formativos tanto para preescolar, primaria y secundaria, que son los siguientes:

Lenguajes. Contempla disciplinas como Español, Lengua Indígena como Lengua Materna, Lengua Indígena como segunda lengua, Inglés y Artes.

Saberes y Pensamiento Científico. Contempla las disciplinas de Matemáticas y Ciencias (Biología, Física y Química).

Ética, Naturaleza y Sociedades. Contempla las disciplinas de Formación Cívica y Ética, Historia y Geografía.

De lo Humano y lo Comunitario. Con las disciplinas de Educación Física, Tecnología y Educación Socioemocional/Tutoría.

En el caso de las escuelas de preescolar, las boletas incluyen los cuatro campos formativos y un espacio para las observaciones en cada periodo de evaluación, pero no consideran valores numéricos.

Para los seis grados de primaria, la boleta presenta los cuatro campos formativos sin las disciplinas, las tres evaluaciones parciales y un apartado para observaciones. Estas son las 4 materias que se contemplan en primaria:

Lenguajes. Saberes y Pensamiento Científico. Ética, Naturaleza y Sociedades. De lo Humano y lo Comunitario.

En el caso de las escuelas de secundaria, cada campo formativo se divide en las diferentes disciplinas, por lo que el promedio final se divide entre 9 materias en total, que son las siguientes:

Español. Inglés. Artes. Matemáticas. Química, Biología o Física. Historia. Formación Cívica y Ética. Tecnología. Educación Física.

¿Cómo se saca el promedio final de calificaciones SEP de primaria?

Para conocer cuánto sacó de promedio final tu hijo, lo primero que debes hacer es consultar las calificaciones de tu hijo en el SIGED, en este link: https://siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html, y sumar las calificaciones de cada periodo de evaluación. Así se hace el cálculo:

Primer periodo de evaluación:

Lenguajes: 10

Saberes y Pensamiento Científico: 9

Ética, Naturaleza y Sociedades: 9

De lo Humano y lo Comunitario: 8

Primero se debe sacar el promedio del primer periodo de evaluación, sumando las calificaciones de cada materia y dividiendo el resultado entre 4, que son el total de materias. En este caso sería 10+9+9+8=36 entre 4, da un resultado de 9 de promedio en la primera boleta.

Segundo periodo de evaluación:

Lenguajes: 9

Saberes y Pensamiento Científico: 8

Ética, Naturaleza y Sociedades: 10

De lo Humano y lo Comunitario: 8

Se hace el mismo cálculo, se suman las calificaciones de cada materia y se divide el resultado entre 4, que es el número de materias. En este caso sería 9+8+10+8=35 entre 4, da un promedio de 8.7 en la segunda boleta.

Tercer periodo de evaluación:

Lenguajes: 10

Saberes y Pensamiento Científico: 10

Ética, Naturaleza y Sociedades: 9

De lo Humano y lo Comunitario: 8

De igual manera se suman las calificaciones de cada materia y se divide el resultado entre 4. En este caso sería 10+10+9+8=37 entre 4, da un promedio de 9.2 en la tercera boleta.

Para sacar el promedio final se tienen que sumar los promedios de cada periodo y dividirlo entre 3, que son los periodos de evaluación. Es decir 9+8.7+9.2=26.9 entre 3, da como promedio del año 8.9.

¿Cómo sacar el promedio final de calificaciones de secundaria?

Para conocer el promedio final, los padres de familia deberán consultar las calificaciones en el SIGED, en este link: https://siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html, y sumar las calificaciones de cada periodo de evaluación y dividirlas entre las materias. Así se hace el cálculo:

Primer periodo de evaluación:

Español. 8

Inglés. 10

Artes. 9

Matemáticas. 8

Química, Biología o Física. 10

Historia. 9

Formación Cívica y Ética. 8

Tecnología. 9

Educación Física. 10

Primero se debe sacar el promedio del primer periodo de evaluación, sumando las calificaciones de cada materia y dividiendo el resultado entre 9, que son el total de materias. En este caso sería 8+10+9+8+10+9+8+9+10=81 entre 9, da un resultado de 9 de promedio en la primera boleta.

Segundo periodo de evaluación:

Español. 9

Inglés. 10

Artes. 9

Matemáticas. 9

Química, Biología o Física. 10

Historia. 9

Formación Cívica y Ética. 9

Tecnología. 9

Educación Física. 10

Se hace el mismo cálculo, se suman las calificaciones de cada materia y se divide el resultado entre 9, que es el número de materias. En este caso sería 9+10+9+9+10+9+9+9+10=84 entre 9, da un promedio de 9.3 en la segunda boleta.

Tercer periodo de evaluación:

Español. 10

Inglés. 10

Artes. 9

Matemáticas. 9

Química, Biología o Física. 10

Historia. 10

Formación Cívica y Ética. 9

Tecnología. 9

Educación Física. 10

De igual manera se suman las calificaciones de cada materia y se divide el resultado entre 9. En este caso sería 10+10+9+9+10+10+9+9+10=86 entre 9, da un promedio de 9.5 en la tercera boleta.

Para sacar el promedio final se tienen que sumar los promedios de cada periodo y dividirlo entre 3, que son los periodos de evaluación. Es decir 9+9.3+9.5=27.8 entre 3, da como promedio del año 9.2.

PPP