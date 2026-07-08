¿Cómo Sacar el Promedio Final de Calificaciones de Primaria y Secundaria SEP del Ciclo 2026?

Si deseas saber cuánto sacó tu hijo en el ciclo escolar 2025-2026, checa cómo se hace el cálculo del promedio final de calificación

Checa Cómo Se Saca Promedio Final de Calificaciones SEP de Primaria y SecundariaEl ciclo escolar termina el próximo 15 de julio 2026 en todo México. Foto: Cuartoscuro
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