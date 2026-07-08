¿Argentina Decidirá el Francia vs Marruecos? Revelan a Árbitro para Cuartos del Mundial 2026

Didier Deschamps respaldó al argentino Facundo Tello, árbitro que dirigirá el Francia vs Marruecos en cuartos del Mundial 2026

¿Argentina Decidirá el Francia vs Marruecos? Revelan a Árbitro para Cuartos del Mundial 2026El árbitro Facundo Tello aparece en la foto con la cámara de árbitro. Foto: Reuters

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