¿Argentina Decidirá el Francia vs Marruecos? Revelan a Árbitro para Cuartos del Mundial 2026

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, manifestó este miércoles su respaldo al trío arbitral que dirigirá el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos, encabezado por el argentino Facundo Tello. El encuentro se disputará este jueves 9 de julio en el Boston Stadium.

El argentino Facundo Tello, en el centro de la conversación previa al duelo

Deschamps se refirió al tema durante la rueda de prensa de la víspera del partido, luego de conocerse que el equipo arbitral para el Francia vs Marruecos está compuesto en su totalidad por oficiales argentinos.

"Obviamente, uno se puede hacer preguntas; ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confío plenamente en el trío arbitral. Tello y sus asistentes creo que serán igual de buenos que (François) Letexier y sus asistentes", declaró el técnico francés.

Deschamps relacionó al árbitro con François Letexier, colegiado francés que también dirige encuentros en el actual Mundial y que impartió justicia un día antes en el Argentina-Egipto, partido que generó polémica.

¿Quién dirigirá el Francia vs Marruecos en cuartos de final?

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina).

Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina).

Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina).

Asistente de reserva: Cristian Navarro (Argentina).

Partido: cuartos de final del Mundial 2026, jueves 9 de julio, 16:00 horas (EDT), Boston Stadium.

"Nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral"

Pese a las dudas planteadas, Deschamps insistió en que el foco de su equipo está puesto en el rival y no en la designación arbitral.

"Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego", abundó el seleccionador francés.

Con información de EFE.