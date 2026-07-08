Tour de Francia 2026: Así Quedó Isaac Del Toro en la Etapa 5

El ciclista Isaac del Toro participó hoy, 8 de julio de 2026, en la Etapa 5 del Tour de Francia 2026. Te decimos en qué lugar quedó el mexicano.

La Etapa 5 del Tour de Francia 2026 tuvo un recorrido de 158.3 km de terreno llano entre Lannemezan y Pau.

Cabe recordar que ayer, durante la Etapa 4, Isaac del Toro del equipo UAE Team Emirates, quedó en la posición 34. Sin embargo, el mexicano está en el lugar 8 en la general.

Así quedó Isaac Del Toro en la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro, de 22 años, quedó en el lugar 32 de la Etapa 5 del Tour de Francia 2026, con un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 21 segundos. A nivel general, el originario de Ensenada, Baja California, se mantiene en la posición 8. Así quedaron los primeros tres lugares:

Primer lugar: El neerlandés Olav Kooij, con un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 07 segundos.

Segundo lugar: El alemán Max Kanter.

Tercer lugar: El belga Tim Merlier.

La 113 edición de esta clásica competencia de ciclismo consta de 21 etapas, 7 en llano, 4 de media montaña, 8 de montaña con 5 llegadas en alto en Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette y Alpe d'Huez (2 veces), 1 contrarreloj por equipos y 1 contrarreloj individual.

Habrá 2 jornadas de descanso, la primera el lunes 13 de julio y la segunda un día después de la etapa 15, el lunes 20 de julio. Así que solo aún faltan 16 etapas para conocer al ciclista ganador.

Con información de N+