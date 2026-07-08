Tour de Francia 2026: Así Quedó Isaac Del Toro en la Etapa 5

Así quedó el mexicano Isaac del Toro en la Etapa 5 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro durante la Etapa 5 del Tour de FranciaIsaac del Toro durante la Etapa 5 del Tour de Francia. Foto: EFE

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El Tour de Francia 2026 está en marcha y el mexicano Isaac del Toro está dejando huella. Averigua su posición en la Etapa 5 y su lugar en la clasificación general.

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