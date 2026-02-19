¿SEP Suspende Vacaciones de Semana Santa 2026? Habrá Clases para Estos Alumnos Durante Festejos

Se acercan las vacaciones de Semana Santa 2026 en México y cuando parecía un hecho la suspensión de clases de la SEP en todo el país, se dio a conocer que miles de alumnos no van a gozar de las fechas de descanso oficial, por eso acá te decimos para qué estudiantes sí habrá actividades escolares durante la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Es un hecho que se suspenden las clases de la SEP durante dos semanas para educación básica, por eso en una nota ya te dijimos cuándo serán las vacaciones de Semana Santa y si habrá más días de vacaciones, según lo establecido en el calendario escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria.

¿SEP suspende las vacaciones de Semana Santa 2026?

La SEP sí suspende clases por Semana Santa en las fechas ya estipuladas en el calendario escolar, es decir desde el lunes 30 de marzo y hasta el viernes 10 de abril 2026. La cosa es que en una entidad los alumnos de educación básica sí van a tener actividades en las escuelas durante esos días.

Serán los niños de preescolar, primaria, secundaria, que realicen sus estudios en alguna escuela de Aguascalientes, quienes deberán acudir a clases normales durante el periodo de Semana Santa, a diferencia del resto del país. Pero, todos estos alumnos sí van a gozar de sus dos semanas de descanso, solo que vendrán después.

¿Cuándo serán las vacaciones de Semana Santa?

Para prácticamente todo el país, las fechas de Semana Santa van del 30 de marzo y hasta el 10 de abril, por lo que el regreso a clases está pactado para realizarse el lunes 13 de abril, según el calendario SEP. Mientras que para los estudiantes de nivel básico de Aguascalientes, el periodo vacacional aplicará de la siguiente forma:

Vacaciones inician el lunes 20 de abril 2026.

Periodo vacacional termina el viernes 1 de mayo 2026.

Regreso a clases es el lunes 4 de mayo 2026.

El motivo por el que se recorren las vacaciones de Semana Santa 2026 en dicha entidad es porque el Instituto de Educación de Aguascalientes decidió empatar el periodo vacacional con la Feria Nacional de San Marcos, esto con el objetivo de facilitar la logística familiar, turística y laboral. Dicha propuesta fue avalada por la SEP, pero solamente aplica para ese estado.

