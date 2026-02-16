¿Cuándo Será la Ley Seca por Semana Santa 2026 en CDMX? Esta Son las Fechas Oficiales

La Alcaldía de Iztapalapa anunció la suspensión temporal de venta de bebidas alcohólicas durante la Semana Santa 2026, a 46 días de que se realice la representación de la Pasión de Cristo en esta demarcación.

La medida aplicará específicamente en los ocho barrios donde se lleva a cabo la tradicional representación, que en 2026 alcanzará su edición número 183.

Video: Ley Seca en Iztapalapa, CDMX: Estas son las Fechas y Lugares donde se Prohibirá el Alcohol.

Fechas de la prohibición de alcohol

La suspensión de la venta de bebidas embriagantes de cualquier graduación iniciará a partir de la medianoche del jueves 2 de abril y concluirá a la medianoche del viernes 3 de abril de 2026.

Esta restricción temporal se implementa mediante un acuerdo publicado oficialmente por la alcaldía.

¿Dónde NO se podrá vender alcohol?

La prohibición aplicará en diversos establecimientos comerciales, incluyendo vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para la venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio y departamentales.

También quedará suspendida la venta en ferias, romerías, kermeses y otros lugares similares ubicados en la zona donde se realiza la representación.

Excepciones a la Ley Seca

Los establecimientos que vendan alimentos preparados quedarán exentos de esta medida, por lo que podrán continuar operando con normalidad durante estas fechas.

El acuerdo establece que cualquier persona detenida por no cumplir con esta medida será remitida al juzgado cívico correspondiente.

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa recibió en diciembre de 2024 el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, debido a su enorme valor comunitario, histórico y religioso.

Historias recomendadas:

CT