¿El 24 de Febrero Es Feriado? Esta Es la Fecha del Próximo Puente y Sólo Aplica a Estas Personas

Se acerca el fin de mes y tanto estudiantes como trabajadores ya buscan en el calendario cuándo será la nueva pausa a sus actividades tras el fin de semana largo del pasado 2 de febrero. Ante ello, en N+ te respondemos si el martes 24, Día de la Bandera, será feriado o cuándo es la fecha del próximo puente.

Recuerda que en el caso de los estudiantes y docentes, el Calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027 es el documento que establece los días de asueto, mientras que para los trabajadores, los festivos los marca la Ley Federal del Trabajo (LFT)

Además, con la proximidad de las vacaciones de Semana Santa, comienza la impaciencia por tomar un descanso. Por lo que en una nota ya te habíamos adelantado cuáles son todos los días que no se trabaja en febrero, así como todos los días feriados de 2026.

Video: Calendario Dias de Descanso Obligatorio en Mexico y Tamaulipas 2026

¿El 24 de febrero es feriado oficial en México? Esto se celebra en esta fecha

Si recuerdas tus clases de civismo, el 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera en México, uno de los tres símbolos patrios. Éste se estableció el 24 de febrero de 1934 por el presidente Lázaro Cárdenas, quien reconoció esta fecha como oficial, aunque se instauró hasta 1940 en el calendario oficial.

Esta fecha también conmemora la proclamación del Plan de Iguala, en el que se unificaron las fuerzas independentistas bajo los colores verde blanco y rojo.

Ahora bien, aclarando dudas de estudiantes y trabajadores, el martes 24 de febrero no es día feriado y tampoco se descansa, pese a que se conmemora la efeméride del Día de la Bandera.

De modo que ese día no habrá ningún pago adicional al salario diario, dado que se trata de un día más en la jornada laboral de un trabajador.

Historia Relacionada ¿Me Descuentan Si Falto el Día Feriado de Febrero 2026? Esto Indica la Ley Federal del Trabajo

Entonces, ¿cuándo será el próximo puente en febrero 2026 y quiénes lo disfrutan?

Será hasta el viernes de esa semana, el 27 de febrero de 2026 cuando los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no vayan a clases con motivo de la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que deben participar los docentes.

De modo que los maestros y directores no gozarán de este día extra de descanso. Mismo caso que los trabajadores, para quienes será un día más en su jornada laboral.

Historias Recomendadas