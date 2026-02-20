Melany Gissel: Despiden a Alumna del Colegio de Bachilleres que Murió en Balacera en Acapulco

Melany Gissel Bravo Leyva, la alumna del Colegio de Bachilleres de Acapulco, Guerrero, que murió al quedar en medio de una balacera afuera de su escuela, fue despedida por sus seres queridos y compañeros entre lamentos y exigencias de justicia.

El funeral de la estudiante se realizó en una vivienda del Barrio de las Crucitas del Barrio Fortín en el Puerto de Acapulco. Con flores y globos blancos, le dieron el último adiós.

Pero no solo el silencio y las lágrimas estuvieron presentes en el sepelio, ya que elementos de seguridad implementaron un fuerte operativo en los alrededores con la finalidad de evitar algún incidente.

Luego de presentar sus respetos y rendir un homenaje de cuerpo presente, los restos de Melany Gissel Bravo Leyva fueron trasladados hacía un panteón ubicado al poniente de la ciudad.

Los seres queridos de la alumna del Colegio de Bachilleres exigen justicia, ya que la menor acudió a su escuela como un día cualquiera y ya no regresó a casa; hasta el momento no hay ningún detenido.

¿Cómo ocurrió la balacera afuera del Colegio de Bachilleres en Acapulco?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la colonia Chinameca, cuando una persecución terminó en el ataque armado. Los testigos indicaron que a la altura de una base de una camioneta de transporte de pasajeros, hombres en motocicleta perseguían a un sujeto en un vehículo.

Sin embargo, en inmediaciones del Colegio de Bachilleres de Acapulco dispararon en diversas ocasiones, lo que generó pánico en la zona. Luego de los balazos, los agresores huyeron del sitio. Un adulto y dos menores de edad resultaron lesionados.

Posteriormente la Fiscalía de Guerrero informó que los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención urgente. El adulto, quien era conductor de la camioneta de pasajeros, perdió la vida.

Lamentablemente también falleció Melany Gissel, alumna del Colegio de Bachilleres de Acapulco, quien debido a sus lesiones no resistió más y su deceso se registró mientras era operada por el balazo que recibió en el abdomen.

