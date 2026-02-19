Balacera cerca de Colegio de Bachilleres en Acapulco Deja una Alumna Muerta y Varios Heridos

Una alumna murió durante una balacera en cerca del Colegio de Bachilleres Plantel 2 de Acapulco, Guerrero; además se reportan varias personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la colonia Chinameca, cuando una persecución terminó en el ataque armado. Los testigos indicaron que a la altura de una base de una camioneta de transporte de pasajeros, hombres en motocicleta perseguían a un sujeto.

Sin embargo, en inmediaciones del Colegio de Bachilleres de Acapulco dispararon en diversas ocasiones, lo que generó pánico en la zona. Luego de los balazos, los agresores huyeron del sitio. No obstante, un adulto y dos menores de edad resultaron lesionados.

A través de redes sociales se dieron a conocer videos de instantes después de la balacera, los cuales muestran cómo las alumnas son auxiliadas para recibir atención médica.

¿Qué pasó con la alumna que murió en el Colegio de Bachilleres de Acapulco?

Luego de que los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención urgente, se informó que el adulto, quien era conductor de la camioneta de pasajeros, perdió la vida.

Lamentablemente también falleció Melany Gissel, alumna del Colegio de Bachilleres de Acapulco, quien debido a sus lesiones no resistió más.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica; sin embargo, el adulto y una menor fallecieron posteriormente, informó la Fiscalía General del Estado

De acuerdo con la FGE luego del reporte recibido, personal de la Fiscalía acudió al lugar para realizar las primeras diligencias ministeriales, así como el procesamiento del sitio que permitan obtener datos para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento se desconoce el paradero de las personas responsables. En tanto, las autoridades aseguraron que continuarán con las investigaciones y proporcionarán información oficial conforme lo permitan las diligencias.

¿Quién era Melany Gissel Bravo Leyva?

El Colegio de Bachilleres Plantel 2 de Acapulco, Guerrero, lamentó la muerte de Melany Gissel Bravo Leyva, quien era estudiante del cuarto semestre de la institución.

Ante esta irreparable pérdida, nos solidarizamos respetuosamente con su familia, amistades y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación en estos momentos de dolor

