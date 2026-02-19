Camión Vuelca y se Incendia en Glorieta de Puerto Marqués en Acapulco, Guerrero

La volcadura e incendio de un camión de carga provocó la movilización de servicios de emergencia en la glorieta de Puerto Marqués en Acapulco, Guerrero; así pasó el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión de volteo que trasladaba diversas toneladas de arena iba a exceso de velocidad, por lo que al llegar a la altura de la avenida Escénica, perdió el control.

Los testigos señalaron que el camión volcó y de inmediato quedó envuelto en llamas. Los automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

