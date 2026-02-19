Balacera en Tlalnepantla: Hombre Muere al Recibir 10 Balazos en Colonia Prensa Nacional, Edomex

Una balacera en la colonia Prensa Nacional causó pánico entre los habitantes, ya que un hombre murió al recibir 10 disparos; así ocurrió el ataque armado en Tlalnepantla, Edomex.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en el cruce de calle 8 Columnas y Excélsior, cuando los vecinos fueron alertados por una ráfaga de disparos así que llamaron al 911 para pedir auxilio.

Al sitio llegaron de inmediato elementos de la Policía Municipal y Estatal, por lo que al llegar encontraron inconsciente a un hombre de aproximadamente 30 años de edad con diversas lesiones por arma de fuego. Trataron de brindarle los primeros auxilios, pero ya no contaba con signos vitales.

¿Por qué asesinaron con 10 balazos al hombre en Tlalnepantla?

Luego de confirmarse el fallecimiento del hombre cuyo cuerpo quedó en un negocio fue acordonada la zona. Elementos de la Guardia Nacional (GN) también se unieron al resguardo del sitio en espera de la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con la finalidad de realizar la toma de primeros indicios, así como el levantamiento del cuerpo.

Los familiares de la víctima acudieron a identificar el cuerpo y consternados esperan los trámites correspondientes para saber cómo ocurrieron los hechos y realizar los servicios funerarios para despedir al joven.

Hasta el momento se desconoce si la persona fallecida había recibido amenazas, pero de manera preliminar el caso se investiga como un ataque directo. En tanto, se desplegó un operativo para dar con las personas responsables de la balacera en Tlalnepantla hoy 19 de febrero, donde una persona murió al recibir 10 balazos.

