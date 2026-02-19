¿Qué Pasó en Periférico Norte? Tráiler Provoca Carambola y Auto Queda a Punto de Caer a Barranco

Un tráiler provocó un choque múltiple en el Periférico Norte, lo que derivó en intensa carga vial con dirección a la autopista México-Querétaro, en el Estado de México; así pasó el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la unidad de carga salía de la autopista Chamapa-Lechería pero al tratar de incorporarse al Anillo Periférico perdió el control y chocó contra una camioneta, aunque eso no detuvo su marcha.

Debido a la velocidad a la que circulaba el tráiler, terminó por romper el muro de contención que divide la vialidad y chocó contra otros autos que circulaban en sentido contrario. Una de esas unidades estuvo a punto de caer a un barranco.

En el choque múltiple resultaron afectados al menos 5 vehículos, por lo que los testigos pidieron ayuda a los servicios de emergencias. Durante una valoración rápida, se determinó que no había personas con lesiones.

Video: Tráiler Choca contra Auto en el Periférico Norte, Edomex; Así Ocurrió Accidente

¿Qué pasó en el Periférico Norte hoy 19 de febrero de 2026?

Derivado de este accidente, la zona tuvo que ser acordonada para esperar la llegada de los seguros de las personas afectadas, así como las grúas para retirar las unidades siniestradas.

En entrevista con N+ uno de los conductores afectados identificado como Valentín Reséndiz, relató cómo fue quedar inmerso en la carambola.

Solo sentí un impacto y me sacó hasta este lado (...) me iba sacando (del camino)

La circulación se encuentra afectada en el Periférico Norte, cerca de Punta Norte, por lo que aquellas personas que buscan llegar a la caseta de la México-Querétaro, tienen retrasos en sus traslados en Cuautitlán Izcalli.

Hasta el momento se desconoce la situación jurídica del conductor del tráiler que ocasionó el accidente, asimismo, no se han informado las posibles causas del accidente, por lo que las autoridades investigan si se trató de una falla mecánica, falta de pericia o exceso de velocidad.

