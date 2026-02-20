Alertan por Agresor Sexual cerca de Metro Constitución de 1917 en Iztapalapa; Así Elige Víctimas

Una agresión sexual a una mujer tiene en alerta a vecinas y personas que transitan en inmediaciones de la estación del Metro Constitución de 1917, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; así ataca a sus víctimas.

A través de redes sociales se dio a conocer un video que captaron cámaras de seguridad de un inmueble de la calle Girasol en la colonia Los Ángeles Apanoay. En las imágenes grabadas el 17 de febrero, se observa el momento exacto en el que el hombre ataca a una joven.

Chicas tengan cuidado, otra vez hubo un ataque sexual cerca del Metro Constitución (de 1917), alertó una usuaria

En el video se puede ver cuando la víctima camina por la calle Girasol alrededor de las 20:15 horas. Un sujeto que viste ropa oscura va tras ella y de manera repentina la toma por la espalda para someterla.

La joven intenta zafarse de la maniobra que afecta principalmente el área del cuello. Posteriormente el hombre la carga y le realiza diversos tocamientos, mientras lleva a cabo estas acciones la lleva hasta la zona de la banqueta.

Después de varios forcejeos la mujer logra escapar y sale corriendo. En tanto, el agresor no va tras ella y toma el mismo camino por el que venía antes de agredirla sexualmente.

¿Qué se sabe del presunto agresor sexual cerca del Metro Constitución?

Luego de darse a conocer las imágenes de la agresión sexual en contra de la joven en la calle Girasol de la colonia Los Ángeles Apanoaya en Iztapalapa, los vecinos piden ayuda a las autoridades para localizar al sujeto.

Lo anterior, porque presuntamente no es la primera vez que ocurre un caso como este. En tanto, se desconoce si la víctima ya interpuso su denuncia ante las autoridades y si ya están en la búsqueda del sujeto.

