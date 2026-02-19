Eric Dane: ¿De Qué Murió el Actor que Interpretó al Dr. Mark Sloan en “Grey’s Anatomy"?

El actor Eric Dane, quien interpretó al Dr. Mark Sloan en ‘Grey’s Anatomy’, murió este jueves 19 de febrero a los 53 años de edad, así lo confirmó su familia.

De acuerdo con los primeros reportes, el también actor de la popular serie “Euphoria” perdió la vida luego de enfrentar una dura enfermedad que en los últimos días puso en pausa sus actividades.

Eric Dane reveló en 2025 que había sido diagnosticado con una enfermedad seria: esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos este nuevo capítulo, dijo en abril de 2025

Luego de informar su padecimiento, su esposa Rebecca Gayheart, dijo a People que era una situación compleja para toda la familia.

Solo intentamos tener algo de esperanza y hacerlo con dignidad, gracia y amor

Asimismo, indicó que el diagnóstico fue doloroso para todos, especialmente para sus hijas, quienes actualmente tienen 16 y 14 años de edad.

Es desgarrador. Mis niñas están sufriendo mucho, y solo intentamos superarlo. Es un momento difícil

¿Qué es la ELA, enfermedad que tenía Eric Dane?

Eric Dane reveló en abril de 2025 que había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, la cual es una de las condiciones más complejas del sistema nervioso.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca a las neuronas motoras, es decir, las células nerviosas que controlan los músculos voluntarios que sirven para caminar, hablar o comer.

Entonces, las neuronas mueren y dejan de enviar mensajes a los músculos. Cuando no reciben señales, los músculos se debilitan, se atrofian y finalmente se paralizan.

Entre los síntomas que experimentan las personas que son diagnosticadas con ELA son:

Debilidad en extremidades: problemas para abotonarse una camisa, tropiezos frecuentes o debilidad en las piernas

Fasciculaciones: pequeños espasmos o "saltos" musculares visibles bajo la piel

Dificultades bulbares: problemas para pronunciar palabras claramente o para tragar

Efecto pseudobulbar: Episodios involuntarios e inapropiados de risa o llanto

Según los especialistas, el promedio de vida de una persona con ELA es de 3 a 5 años después del diagnóstico y las causas de fallecimiento generalmente son por insuficiencia respiratoria.

Trayectoria de Eric Dane

Eric Dane nació en San Francisco, California, donde inició su carrera a principios de los 90 con pequeños papeles como actor invitado en comedias como "Salvados por la campana".

Luego para el año 2000, consiguió su papel revelación como Jason Dean en "Embrujadas", no obstante, fue en 2006 cuando consiguió su mayor éxito, cuando debutó como el Dr. Mark Sloan en la serie "Grey 's Anatomy".

También tuvo una participación importante en “Euphoria” como Cal Jacobs, personaje que lo llevó a tomar nuevos retos, debido a que se alejó por completo del drama médico para convertirse en el padre de Nate Jacobs. En esta serie, Eric Dane interpreta a un padre con una familia perfecta, sin embargo, tiene una doble vida; su actuación fue aclamada por la crítica.

En el ámbito personal, se casó en 2004 con la actriz Rebecca Gayheart, con quien tuvo dos hijas, Billie y Georgia. La pareja se separó en 2018, pero mantuvo una relación cordial por el bienestar de su familia.

Eric Dane fue un hombre firme y optimista ante la adversidad, un artista que enfrentó los desafíos de la vida con dignidad y valentía.

