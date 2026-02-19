Inicio Entretenimiento Muere Eric Dane, Actor de Grey´s Anatomy, Diagnosticado con ELA

El actor de 53 años reveló en 2025 que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Murió Eric Dane Hoy: ¿Qué le Pasó al Actor de Greys Anatomy? Estaba Diagnosticado con ELA

Murió Eric Dane Hoy: ¿Qué le Pasó al Actor de Greys Anatomy? Estaba Diagnosticado con ELA. Foto: Getty

El actor Eric Dane murió a la edad de 53 años, recordado por su participación en la serie Grey´s Anatomy.

En 2025 reveló que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva, ocurre cuando las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal se degeneran y mueren.

Eric Dane, personificó al Dr. Mark Sloan, en la serie Grey´s Anatomy.

 

 

