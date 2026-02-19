Muere Eric Dane, Actor de Grey´s Anatomy, Diagnosticado con ELA
|
N+
-
El actor de 53 años reveló en 2025 que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
COMPARTE:
El actor Eric Dane murió a la edad de 53 años, recordado por su participación en la serie Grey´s Anatomy.
En 2025 reveló que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva, ocurre cuando las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal se degeneran y mueren.
Eric Dane, personificó al Dr. Mark Sloan, en la serie Grey´s Anatomy.