Carreteras Bloqueadas en México Hoy, lunes 23 de Febrero 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular este lunes 23 de febrero de 2026 en distintos puntos de México, luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, pero igual a intervenciones de la delincuencia organizada, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas. Ayer, tras la caída del "Mencho", el Gabinete de Seguridad federal informó que hubo 252 narcobloqueos en 20 entidades, pero en el transcurso de las horas, la circulación se restableció gradualmente.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Video: Violencia en Michoacán Hoy: Bloqueos, Quema de Vehículos y Suspensión de Clases tras Caída de "El Mencho".

Sheinbaum informa cómo están las carreteras hoy

Este lunes, 23 de febrero de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el país amaneció sin ningún bloqueo carretero", luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fue abatido.

Video: ‘Amanecimos sin Ningún Bloqueo’; Sheinbaum Informa Situación en Carreteras tras Violencia

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos en 7 estados del país por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco y Michoacán , a la vez que lamentó que se produjeron "cobardes ataques" que causaron la muerte de "25 militares".

Video: Suman 70 detenidos en 7 Estados de la República Luego de que fue Abatido "El Mencho", Señala García Harfuch

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras, de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de Ángeles Verdes, así están las carreteras del país.

12:45 horas: El Gabinete de Seguridad informó que luego de los bloqueos carreteros en Jalisco, el camino en Atemajac de Brizuela ya fue reparado y liberado. Mientras que en otros puntos, los vehículos incendiados se encuentran reubicados a un costado de la vía, lo que permite circulación parcial, sin que se registren bloqueos activos.

En seguimiento a los cierres registrados en el estado de Jalisco, se informa que en Atemajac de Brizuela el camino ya fue reparado y liberado. En otros puntos, los vehículos incendiados se encuentran reubicados a un costado de la vía, lo que permite circulación parcial, sin que… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 23, 2026

11:00 horas . En Michoacán, grupos armados reactivaron los bloqueos y la quema de vehículos en Apatzingán, Aguililla y Coalcomán. Los reportes de los bloqueos se registran en el crucero de Catalinas, La Huina, el Molino, y la carretera Apatzingán Aguililla. En dichos puntos al menos seis vehículos fueron incendiados para bloquear la circulación y al menos dos automotores fueron vandalizados cuando se encontraban estacionados.

. En Michoacán, grupos armados reactivaron los bloqueos y la quema de vehículos en Apatzingán, Aguililla y Coalcomán. Los reportes de los bloqueos se registran en el crucero de Catalinas, La Huina, el Molino, y la carretera Apatzingán Aguililla. En dichos puntos al menos seis vehículos fueron incendiados para bloquear la circulación y al menos dos automotores fueron vandalizados cuando se encontraban estacionados. 10:45 horas. En Jaisco hay cierre total a la circulación en la Autopista Guadalajara-Morelia, km 445, en ambos sentidos.

#ReporteCarretero 🔴cierre total🔴 en #Jalisco



Aut. Guadalajara – Morelia, km 445. Ambos sentidos

Se registra cierre total de circulación.



Si requieres mayor información, llama al 078. — Ángeles Verdes (@AngelesVerdesMX) February 23, 2026

5:25 horas. Cierre de circulación en la Autopista Gtz. Zamora-Tihuatlán, km 205, dirección Tihuatlán, por atención de accidente.

Cierre de circulación en la Autopista Gtz. Zamora-Tihuatlán, km 205, dirección Tihuatlán, por atención de accidente. 4:40 horas. Cierre parcial de circulación en el Libramiento Oriente de Chihuahua, km 24, dirección Sacramento, por reducción de carriles tras falla mecánica de tracto camión.

Cierre parcial de circulación en el Libramiento Oriente de Chihuahua, km 24, dirección Sacramento, por reducción de carriles tras falla mecánica de tracto camión. 3:40 horas. Cierre parcial de circulación en la autopista Gómez Palacio–Corralitos, km 116, dirección Corralitos, por reducción de carriles debido a falla mecánica de tracto camión.

Cierre parcial de circulación en la autopista Gómez Palacio–Corralitos, km 116, dirección Corralitos, por reducción de carriles debido a falla mecánica de tracto camión. 1:57 horas. Continúa reducción de carriles en el Libramiento Oriente de Chihuahua, km 24, dirección Sacramento, por falla mecánica de tracto camión.

