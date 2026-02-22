Luego de Abatir a "El Mencho", México Vivió 252 Bloqueos en 20 Estados

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desencadenó este domingo una ola de violencia coordinada a nivel nacional.

Bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a gasolineras y establecimientos comerciales se registraron en al menos 20 entidades del país, en lo que las autoridades describieron como una reacción directa al operativo federal ejecutado en la zona serrana del municipio de Tapalpa, Jalisco.

El Gabinete de Seguridad emitió una tarjeta informativa en la que detalló el alcance de los incidentes y el despliegue de respuesta institucional coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones estatales y municipales de los tres órdenes de gobierno.

¿Qué pasó exactamente en cada estado?

De acuerdo con el reporte operativo nacional consolidado, se registraron 252 bloqueos distribuidos en 20 entidades federativas. Jalisco concentró la mayor parte de la actividad violenta, con 65 bloqueos en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas, convirtiéndose en el estado más afectado del país.

En otros 19 estados —Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas— se reportaron eventos focalizados y bloqueos aislados que fueron atendidos de forma inmediata por las autoridades locales, sin que se reportara algún incidente adicional de gravedad.

Así respondieron las fuerzas de seguridad

Desde el primer momento, el gobierno federal activó protocolos de atención inmediata. La Sedena y la Guardia Nacional encabezaron el despliegue operativo en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad y las corporaciones locales, con tres objetivos centrales: proteger a la población, contener los incidentes y liberar las vialidades bloqueadas.

El Gabinete de Seguridad informó que, hacia las 20:00 horas del mismo domingo, aproximadamente el 90% de los bloqueos —229 de los 252 registrados— habían sido desactivados. Al momento del reporte, únicamente permanecían activos 23 bloqueos y cuatro cierres parciales, todos bajo control operativo con trabajos en curso para su liberación total.

La respuesta que no se improvisó

"El Gobierno de México, en coordinación permanente con los gobiernos de las entidades federativas, continúa trabajando para restablecer la movilidad, preservar el orden y proteger a la población", señaló el Gabinete de Seguridad en su comunicado oficial.

La velocidad de la respuesta institucional fue notable: en menos de 12 horas desde el inicio de los bloqueos, las autoridades habían liberado nueve de cada diez vialidades afectadas en todo el territorio nacional, lo que representa la articulación de tres órdenes de gobierno de forma simultánea en 20 estados.

Lo que el gobierno pidió a la ciudadanía

Ante la circulación de versiones no verificadas en redes sociales, el Gabinete de Seguridad emitió un exhorto directo a la población: "Mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar únicamente los canales oficiales, que se mantienen informando de manera permanente."

El contexto que explica todo

Los hechos de este domingo se producen luego de que un operativo federal de alto impacto en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, resultara en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", considerado el líder del CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos de México. La ola de bloqueos y ataques registrada en 20 estados es interpretada, en el contexto informativo del día, como la respuesta operativa del grupo criminal ante la caída de su líder.

