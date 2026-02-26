Gobierno de Jalisco Descarta Perder Mundial de Clavados; CONADE Negocia Sede Alterna
Rommel Pacheco gestiona sedes alternas en tres estados mientras Lemus insiste en rescatar a Jalisco como sede de la Copa Mundial de Clavados.
Tras la cancelación de la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y el gobierno de Jalisco activaron este jueves negociaciones en frentes distintos: la CONADE explora reubicar el evento en otras entidades del país, mientras el gobernador Pablo Lemus trabaja para que Jalisco conserve la sede.
El World Aquatics canceló la parada programada del 5 al 8 de marzo argumentando razones de seguridad ante la situación que vive el estado; Lemus, en cambio, apuntó a un problema de conectividad aérea que impidió a las delegaciones, en particular a la de China, confirmar su traslado a tiempo.
Tres estados en la mesa como opciones alternas
El titular de la CONADE, Rommel Pacheco, fue el primero en reaccionar públicamente. A través de su cuenta de X, confirmó que las gestiones avanzan en dos frentes simultáneos: mantener el torneo en Jalisco y, al mismo tiempo, explorar sedes en otras entidades.
"Seguimos en negociaciones para que se realice en Jalisco y gestionando alternativas en la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán para que nuestras y nuestros clavadistas puedan competir en casa", escribió Pacheco este jueves.
Diferimiento, no cancelación: la postura de Lemus
Por su parte, el gobernador jalisciense Pablo Lemus subrayó que el evento no está perdido. Explicó que en ese momento se desarrollaba una conferencia vía Zoom entre la CONADE, el CODE Jalisco y la Secretaría de Gobernación Federal con la Federación Mundial de Clavados, con el objetivo de definir si el torneo se recupera en la fecha original o se mueve a otro mes.
"No es una cancelación absoluta, es un diferimiento", afirmó Lemus en conferencia de prensa, quien indicó que el nudo central de la negociación es convencer a la delegación china de que aún es viable su traslado a México.
Al cierre de esta nota, la conferencia entre las autoridades mexicanas y la federación internacional continuaba en curso.
