SCJN Realiza Sesión Itinerante en Tenejapa, Chiapas; Es la Primera Vez que Salen de Recinto CDMX

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrara hoy, 26 de febrero de 2026, su primera sesión itinerante en la plaza pública del municipio de Tenejapa, Chiapas.

Comunidades indígenas de San Juan Chamula, Tenejapa y San Juan Cancuc llegaron desde muy temprano para presenciar por primera vez la sesión del Tribunal Constitucional fuera del recinto en la Ciudad de México (CDMX) . Demandan que se adecuen las normas del Estado de Chiapas para que ejercer su autonomía, libre determinación y autogobierno.

En la plaza pública de la comunidad indígena tzotzil de Tenejapa, Chiapas, los ministros de la SCJN sesionarán para deliberar su derecho a la libre autodeterminación y autogobierno.



En la sesión estan presentes seis integrantes del Pleno:

Hugo Aguilar, presidente de la Corte.

El ministro Arístides Guerrero.

La ministra Yasmin Esquivel Mossa.

La ministra Sara Irene Herrerías.

La ministra Lenia Batres

La ministra Loretta Ortiz.

Para el desarrollo de la sesión extraordinaria de la SCJN en Tenejapa, Chiapas, se requirió de dos traductores de lengua tsotsil y tseltal.

"Hoy es un día histórico. La SCJN ha tomado la decisión de traer la justicia a territorio", señaló Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN.

