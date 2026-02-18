SCJN Avala Medidas para Combatir la Gentrificación en la Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el artículo 2448 D del Código Civil para la Ciudad de México, el cual establece que el incremento anual de la renta de inmuebles destinados a casa habitación no podrá exceder el índice de inflación registrado durante el año inmediato anterior.

Durante la sesión celebrada este miércoles 18 de febrero, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que dicha disposición es constitucional y responde a una finalidad legítima, al buscar proteger el derecho a una vivienda digna y garantizar estabilidad a las personas arrendatarias que habitan en la capital del país.

El ministro subrayó que la norma es idónea porque tiene como objetivo inhibir incrementos abruptos o desproporcionados en las rentas, los cuales han contribuido a fenómenos de gentrificación y desplazamiento residencial.

En ese sentido, señaló que el alza desmedida de los precios de arrendamiento ha provocado la expulsión de habitantes de zonas centrales hacia áreas periféricas o conurbadas, afectando su calidad de vida y acceso a servicios.

Medida no vulnera derechos de propietarios de inmuebles

Asimismo, la Corte consideró que la medida no vulnera los derechos de los propietarios de inmuebles, ya que no impide la obtención de ganancias, sino que establece un límite razonable y proporcional alineado con la inflación, con el fin de equilibrar los intereses entre arrendadores y arrendatarios.

Con esta resolución, la SCJN reafirmó la facultad de las entidades federativas para implementar mecanismos legales que regulen el mercado de arrendamiento urbano y atiendan problemáticas sociales como el encarecimiento de la vivienda, especialmente en contextos de alta demanda como la Ciudad de México.

