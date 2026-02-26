México Tardará Hasta 2027 Para Alcanzar Meta de Inflación de 3%: Banxico

Este jueves, 26 de febrero de 2026, el Banco de México (Banxico) publicó su Informe Trimestral Octubre–Diciembre 2025, en el que advierte que la inflación del país no alcanzará la meta oficial de 3% hasta el segundo trimestre de 2027, tres trimestres después de lo previsto en el informe anterior.

El documento, elaborado con información disponible al 24 de febrero de 2026, ofrece el diagnóstico más reciente sobre el comportamiento de los precios en México y las razones por las que el regreso a la estabilidad inflacionaria tomará más tiempo del esperado.

¿Por qué la inflación tarda más en bajar de lo que se esperaba?

La razón principal es doble: los cambios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que entraron en vigor a inicios de 2026 encarecieron las mercancías, y los precios de los servicios han mostrado mayor resistencia a la baja de la que el propio banco central anticipaba.

Según el informe, en enero de 2026 la inflación general anual se ubicó en 3.79%, impulsada principalmente por el componente subyacente, que registró 4.52%. El banco central señala que ese incremento se debió, en buena medida, a los ajustes fiscales implementados a principios de año. En contraste, la inflación no subyacente —que incluye energéticos y agropecuarios— se mantuvo baja, en 1.39% en el mismo mes.

El camino hacia 3%: más largo y más sinuoso

El banco central ajustó al alza su trayectoria de pronóstico para la inflación subyacente hasta el primer trimestre de 2027. En su proyección actualizada, Banxico prevé que este indicador llegue a 3% en el segundo trimestre de ese año, frente al primer trimestre de 2027 que contemplaba su estimación previa.

De acuerdo con el documento, la trayectoria descendente esperada incorpora dos factores que complican el panorama: el impacto de las modificaciones fiscales sobre los precios de las mercancías y una reducción más gradual en las variaciones de los precios de los servicios, ante la mayor persistencia que han venido registrando.

Una pausa en los recortes de tasa

A lo largo del cuarto trimestre de 2025, la Junta de Gobierno de Banxico recortó su tasa de referencia en 25 puntos base en cada una de sus dos decisiones del periodo, llevándola a 7.00% al cierre del año. Las decisiones tomaron en cuenta, según el informe, el comportamiento del tipo de cambio —que mostró una tendencia a la apreciación—, la debilidad de la actividad económica y el grado de restricción monetaria implementado.

Sin embargo, en su reunión de febrero de 2026, la Junta de Gobierno optó por hacer una pausa en ese ciclo de reducciones. La institución consideró necesario continuar evaluando el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año, así como el comportamiento del tipo de cambio y las condiciones macroeconómicas en su conjunto.

La Junta señaló que, hacia adelante, tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación, entre ellos las expectativas de largo plazo, que, según el propio banco central, se han mantenido ancladas.

El contexto externo también complica el panorama

El informe describe un entorno global marcado por elevada incertidumbre. La actividad económica mundial creció a un ritmo ligeramente menor al del trimestre previo durante el período octubre–diciembre de 2025, en un contexto de tensiones comerciales y conflictos geopolíticos.

En Estados Unidos —principal socio comercial de México—, la actividad se desaceleró al pasar de una tasa trimestral de 1.1% en el tercer trimestre de 2025 a 0.4% en el cuarto. Banxico atribuye parte de esa moderación a los efectos del cierre del gobierno estadounidense en ese lapso.

El banco central señala que el balance de riesgos para la inflación en México enfrenta presiones tanto al alza como a la baja, entre ellas la posible intensificación de disputas arancelarias y la trayectoria fiscal de las principales economías.

Lo que viene

El Banco de México advierte que continuará vigilando el comportamiento de la inflación en el margen —un indicador que ayuda a identificar si la dinámica de precios sigue influida por choques temporales o si ya se normalizó—.

La institución señala que, en la medida en que el ajuste en precios relativos transcurra sin efectos de segundo orden y conforme las condiciones macroeconómicas lo ameriten, valorará retomar los ajustes a la tasa objetivo.

