Sarampión Sigue en Aumento: ¿Cuántos Casos y Muertes Van Hasta Hoy 26 de Febrero 2026?

Este jueves 26 de febrero de 2026, la Secretaría de Salud (SSA), a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE), dio a conocer el informe diario del brote de sarampión con datos al miércoles 25.

El acumulado de casos confirmados llegó a 11,266, lo que representa 204 más que el corte anterior.

Los Casos Siguen Subiendo Semana a Semana

Desde el 1 de enero de 2025 y hasta el corte del miércoles, el sistema de vigilancia epidemiológica registró 29,665 casos probables en total, de los cuales 11,266 fueron confirmados como sarampión. Otros 13,235 fueron descartados y 5,164 permanecen en estudio.

En la semana epidemiológica 08 del 2026 se acumularon 346 casos probables y nueve confirmados, cifras que se suman a un brote que ya alcanza los 32 estados del país y se extiende por 390 municipios.

Jalisco, el Nuevo Epicentro del Brote en 2026

La distribución de casos no es uniforme. Chihuahua encabeza el acumulado histórico del periodo 2025-2026 con 4,513 casos confirmados, seguido de Jalisco con 3,520 y Chiapas con 670.

Sin embargo, el dato más relevante del momento es el comportamiento de Jalisco en lo que va de 2026: con 2,856 casos confirmados, el estado rebasó con amplitud su cifra de todo 2025, cuando registró 664. Su tasa de incidencia actual es de 31.80 casos por cada 100,000 habitantes, la más alta del país en este corte.

Bebés Menores de un Año, los Más Vulnerables

El perfil de los afectados muestra una concentración marcada en la población infantil. El grupo de 1 a 4 años tiene el mayor número de casos con 1,569 contagios confirmados, seguido del de 5 a 9 años con 1,358 y el de 25 a 29 años con 1,276.

Aun así, los más vulnerables en términos proporcionales son los bebés menores de un año, con una tasa de incidencia de 58.84 casos por cada 100,000 habitantes, más del triple que el siguiente grupo de edad. La distribución por sexo es prácticamente idéntica: 49.9% mujeres y 50.1% hombres.

32 Muertos en Nueve Estados desde 2025

Las defunciones asociadas al sarampión suman 32 en el periodo 2025-2026, distribuidas en nueve entidades. Chihuahua concentra la mayoría con 21 muertes; le siguen Jalisco con tres y Durango con dos. Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Guerrero reportan una defunción cada uno.

La SSA precisa que las muertes contabilizadas son únicamente aquellas que, de acuerdo con la dictaminación de su grupo de expertos, fueron asociadas directamente al sarampión.

