Caso Ayotzinapa: Detienen a Mauro Antonio “N”, Secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero

El caso Ayotzinapa continua con avances. Este martes el Gabinete de Seguridad informó que en Guerrero, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Defensa y Guardia Nacional (GN), detuvieron a Mauro Antonio Mosso Benítez, secretario de Tránsito del municipio de Iguala por el delito de delincuencia organizada y vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes.

De acuerdo con las autoridades, la detención del sospechoso fue posible gracias a los trabajos de investigación y seguimiento. Lo anterior fue clave para llevar a cabo la aprehensión de Mauro Antonio “N”, relacionado en el delito de delincuencia organizada.

"Durante la acción se aseguraron armas, cartuchos, narcótico y equipos de comunicación. Las investigaciones continúan para garantizar que no haya impunidad", indicó.

¿Por qué vinculan al secretario de Tránsito de Iguala con el caso Ayotzinapa?

Las autoridades indicaron que según las líneas de investigación, Mauro Antonio "N", está vinculado con el caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.

Según las indagatorias, el titular de la Secretaría de Tránsito de Iguala, presuntamente es señalado de utilizar un equipo telefónico perteneciente a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 27 de septiembre de 2014.

Durante un operativo intervinieron un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en el municipio de Iguala.

"Durante la diligencia se detuvo a Mauro Antonio “N”, servidor público municipal, y se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador y dosis de droga", aseguró el Gabinete.

Asimismo informó que la persona detenida y lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

