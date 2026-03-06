Taxista Arrastra a Policía por Calles de Iztapalapa para Evitar Alcoholímetro; Ya Fue Detenido

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron, hoy 6 de marzo de 2026, a un taxista que fue grabado cuando se lo llevó arrastrando por varios metros a un policía, con tal de evitar un punto de alcoholímetro en calles de la alcaldía Iztapalapa.

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se informó que el conductor del taxi que buscaba evitar un punto de revisión del programa “Conduce sin Alcohol”, aceleró la marcha de su unidad, se llevó a un oficial colgado de la puerta y lo arrastró varios metros, en calles de Iztapalapa.

Los hechos sucedieron en un punto de control del alcoholímetro ubicado en la esquina de las avenidas Javier Rojo Gómez y Luis Hidalgo Monroy, de la colonia San Pablo, cuando el oficial se aproximó al conductor con cromática de taxi de color blanco con rosa, para realizarle la entrevista.

Policía se sujetó en puerta de taxista y se realizó persecución

El chofer del taxi, al hacer caso omiso, aceleró repentinamente la marcha del vehículo y se llevó al uniformado varios metros, en el video se aprecia que se sujetó en la puerta del conductor, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo, lo que generó una persecución.

Motociclista ayudó para darle alcance a taxista que quiso huir

También se dio a conocer que un motociclista que se percató de todo, ayudó para señalar la dirección de la ruta de escape del taxista, lo que permitió ubicar la unidad y darle alcance al chofer metros más adelante.

¿Cuál es el estado de salud del policía arrastrado por taxista en Iztapalapa?

Una vez que el policía se encontraba sobre la acera, se solicitó una unidad médica para su revisión y fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Descubren que taxista llevaba varias latas de alcohol

Las autoridades descubrieron, en la inspección al vehículo del taxista de 59 años, varias latas de bebidas alcohólicas, y fueron aseguradas junto con el vehículo, para ser presentado ante el Ministerio Público correspondiente que definirá su situación jurídica.

Con información de N+

HVI