Suman Más de Mil Conductores Sancionados por Alcoholímetro en CDMX durante Diciembre 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó, al corte de este domingo, que suman mil 64 conductores que han superado el límite permitido de consumo de alcohol para conducir, desde que inició el Programa Conduce Sin Alcohol, "Jornadas Decembrinas", el cual también es conocido como Alcoholímetro.

Del 12 al 27 de diciembre, personal de la SSC realizó 299 mil 408 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y 3 mil 427 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

A partir de estas revisiones, mil 50 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular por su conducción bajo el consumo de bebidas alcohólicas.

¿Hasta cuándo aplicarán alcoholímetro decembrino en CDMX?

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que el operativo se llevará a cabo del 12 de diciembre al 11 de enero de 2026 con presencia en las 16 alcaldías y la instalación de mil 130 puntos de revisión en zonas estratégicas.

Este año participan aproximadamente 500 elementos, equipados con tecnología de última generación para garantizar la integridad de la ciudadanía.

De acuerdo con cifras del INEGI, este programa ha permitido reducir 78% los accidentes en horarios de mayor incidencia y 77% los hechos fatales desde 2003.

