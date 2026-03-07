Marcha del 8 de Marzo 2026 CDMX: Checa Calles Cerradas y Alternativas Viales; ¿A Qué Hora Es?

Se han anunciado las movilizaciones de este domingo 8 de marzo 2026 en la Ciudad de México, con motivo del Día Internacional de la Mujer, para exigir igualdad de derechos, justicia y seguridad. Si tú saldrás a marchar o estarás fuera de casa y te tocará pasar cerca de la ruta de la manifestación, te decimos cuáles serán las calles cerradas, alternativas viales y la hora en la que empieza la marcha del 8M.

Previamente te hemos dado a conocer la ruta de la marcha del 8M en la capital, así como algunas ideas para carteles si formarás parte de los contingentes que recorran las principales avenidas del país, ya que, cabe recordar, estas movilizaciones se realizarán en gran parte del país.

Video: 8M: Cronología y Evolución de las Marchas Feministas en México

¿A qué hora inicia la marcha del 8M en CDMX?

La hora de convocatoria está anunciada para las 11:30 horas, pero la salida del primer contingente se prevé para las 12:00 horas.

Pese a que no hay una duración establecida para estas movilizaciones, se prevé que termine alrededor de las 16:00 horas.

¿Cuáles serán las calles cerradas por la marcha del 8 de marzo 2026?

De acuerdo con las colectivas organizadoras de la marcha de este domingo 8 de marzo 2026, el punto de concentración será en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en avenida Paseo de la Reforma. Desde esa ubicación partirán por toda la vialidad hasta avenida Juárez, ingresarán por 5 de mayo y llegarán a la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

Debes tomar en cuenta que habrá contingentes separatistas que también salgan del Monumento a la Revolución y de la Diana Cazadora, por lo que habrá otras calles que resultarán afectadas,

Las avenidas y calles cerradas en Ciudad de México este domingo 8 de marzo 2026 a partir de las 11:30 horas son:

Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Avenida 5 de Mayo

Avenida de la República

Intersección entre Insurgentes y Reforma

Eje Central (Parcialmente)

¿Cuáles son las alternativas viales?

Avenida Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Avenida Congreso de la Unión

Video: 8M: Así la Violencia contra las Mujeres en México

Historias recomendadas:

8M CDMX: Colocan Vallas en Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional Previo a Marcha

¿8 de Marzo se Celebra o Conmemora? Puntos para Reflexionar Antes de Felicitar a Mujeres el 8M