¿Cómo Hacer Carteles para el 8M? Ideas para Llevar a la Marcha por Día Internacional de la Mujer

Si estás pensando asistir a la marcha por el Día Internacional de la Mujer en alguno de los estados de México este 8 de marzo de 2026, en N+ te compartimos ideas de carteles para el 8M, como también se denomina a esta fecha, así como los colores y símbolos que puedes emplear en la protesta.

Si bien ya te confirmamos qué día será la Marcha del 8M en Ciudad de México (CDMX) y cómo será la organización de los contingentes que avanzarán de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo, vale la pena que explores tu lado creativo para saber qué puedes llevar a la manifestación.

Al tratarse de una fecha significativa también se organizan manifestaciones en otros estados como Guadalajara, Tamaulipas, San Luis Potosí, entre otros.

Recuerda que cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha reconocida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que convoca a movilizaciones alrededor del mundo. De modo que durante esa jornada, colectas y organizaciones políticas alzan la voz para defender el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Video: ¿Por Qué se Marcha el 8M en Jalisco?

¿Cómo hacer tu cartel para llevar a la Marcha del 8M?

Hacer tu cartel no es cualquier cosa, la consigna que ahí inscribas debe ser un reflejo de tu lucha y tus convicciones, por lo que a continuación hallarás una serie de pasos para crear el póster que te represente durante toda la manifestación.

Si bien la 'toma' de las calles surgió como una forma de exigir igualdad, lo cierto es que en México se ha convertido en el escenario para exigir justicia por casos de violencia de género y vicaria, honrar a víctimas de feminicidio, así como demandar a las autoridades y el Estado una vida libre de violencia.

1 . Selecciona colores representativos

Durante estas manifestaciones es usual ver una marea morada y otra verde mezclarse, y por si no sabes qué significan estos colores para la lucha feminista, aquí te explicamos el significado de los tonos que se usan ese día.

Además de morado y verse es usual ver a mujeres vestidas completamente de negro o blanco, quienes portan un pañuelo verde o morado atado al cuello o la muñeca.

Así que puedes utilizar cualquiera de estos tonos para la cartulina o papel donde habrás de crear tu cartel.

2. Elige una consigna o frase contundente

Una vez que ya has seleccionado el color de tu cartel, es momento de elegir la frase o consigna que representará el motivo de tu protesta. Si bien en una nota previa ya te dimos a conocer 100 ideas que puedes colocar en tu cartel, a continuación escribimos cinco ideas:

Ni Una Menos

Señor, señora, no sea indiferente, se mala a las mujeres en la cara de la gente

Vivas las queremos

Tranquila hermana, ésta es tu manada

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas

Libres, poderosas, vivas y sin miedo

3. Selecciona imágenes y símbolos que den fuerza a tu exigencia

Si no sólo deseas que tu pancarta lleve texto, también puedes agregar algunos de los símbolos representativos de la marcha feminista, por ejemplo:

Símbolo de Venus

Puño en alto

Mariposas

Siluetas de Mujeres

Broche de Holloway

4 Herramientas y proceso para armar tu cartel

Una vez que tienes claro la consigna, el tamaño y el color, es momento de crear la composición para tu pancarta. Para que tenga un verdadero impacto visual, se recomienda una combinación de color morado fuerte o verde brillantes con tipografía clara.

Por lo que vale la pena que sigas los siguientes pasos

Elige el color y tamaño de tu pancarta

Coloca las letras o símbolos que decidiste plasmar

Pega todos los recursos para que ese día no tengas problemas con que se despegue

De preferencia coloca una estructura que te permita sostenerlo durante varias horas: puede ser de cartón o palitos de madera

5. Inspírate en plataformas como Pinterest, TikTok o Instagram

En redes sociales hallarás ideas de cómo puedes armar la composición de tu cartel, por lo que vale la pena que explores su feed. Entre las herramientas que debes tener a la mano son pegamento, tijeras y marcadores.

Video: Mujeres Cuentan Historia por la Cual Asisten a la Marcha 8M en Hermosillo, Sonora

