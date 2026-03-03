Definen Recorrido y Horarios de la Marcha del 8M 2026 en San Luis Potosí

Colectivos y organizaciones civiles dieron a conocer los horarios y el recorrido de la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, que se llevará a cabo este 8 de marzo de 2026.

¿Dónde comienza y dónde termina la marcha 8M en San Luis Potosí Capital?

La movilización iniciará a las 16:00 horas en la Alameda Central Juan Sarabia, frente a la iglesia de San José. El contingente avanzará por calles como Reforma, Eje Vial Juan Sarabia, Manuel José Othón, Chicosein y Venustiano Carranza, entre otras vialidades del Centro Histórico.

Para este año se tiene prevista una intervención de colectivas de madres en la Fiscalía General del Estado. La marcha concluirá en Plaza de los Fundadores, donde se espera la realización de actividades y pronunciamientos.

Ante la movilización, algunos inmuebles ubicados en el primer cuadro de la ciudad, como el edificio central de la Universidad Autónoma, comenzaron a colocar protecciones en puertas y ventanas.

¿Habrá seguridad en la marcha?

Autoridades estatales y municipales informaron que habrá acompañamiento durante la marcha con presencia de mujeres policías. No obstante, aseguraron que no intervendrán en las acciones que decidan realizar las participantes.

Asimismo, se recomendó a la población tomar precauciones viales debido a posibles cierres y afectaciones en el Centro Histórico durante el desarrollo de la movilización.

