Confirman que Tres de Seis Hombres Detenidos en Tanquián, SLP Eran Policías Estatales

Tras la detención de seis personas en el municipio de Tanquián de Escobedo, entre ellas tres policías, autoridades estatales confirmaron que los elementos sí pertenecían a la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, aunque no se encontraban en funciones al momento del operativo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, explicó que la detención derivó de labores de inteligencia en la región Huasteca, donde se tenía información sobre un grupo de personas que presuntamente se comportaban de manera violenta.

¿Qué fue lo que detonó el operativo y cómo se logró la captura?

De acuerdo con el funcionario, además de la información previa, ya existía una investigación interna relacionada con integrantes de la corporación. Al acudir al sitio, los elementos fueron sorprendidos en flagrancia en posesión de armas de fuego, junto con el resto del grupo.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, debido a que los delitos están vinculados con la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, considerados de índole federal.

Juárez Hernández precisó que los imputados ya fueron presentados ante un juez federal, quien determinó su situación jurídica, por lo que permanecen en un centro penitenciario mientras continúa el proceso legal.

