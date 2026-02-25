Localizan el Cuerpo Sin Vida de un Adulto Mayor en Estado de Descomposición en SLP

Un hombre de 72 años de edad fue localizado sin vida al interior de un condominio ubicado en la colonia Arbolitos, en la capital potosina. El cuerpo fue hallado en estado de descomposición, lo que hace presumir que el fallecimiento habría ocurrido varios días antes de su localización.

Nota Relacionada: Ataque Armado Deja un Hombre Herido en SLP; Esto Sabemos

¿Cómo se dieron cuenta del cuerpo sin vida?

De acuerdo con información preliminar, fueron vecinos del inmueble quienes alertaron a las autoridades municipales luego de percibir olores fétidos que provenían del departamento del adulto mayor. Ante la preocupación, solicitaron la presencia de elementos de seguridad para verificar la situación.

Al arribar al sitio, policías municipales ingresaron al domicilio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Tras el hallazgo, la zona fue acordonada para permitir el trabajo del personal pericial.

Posteriormente, acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, quienes realizaron las diligencias correspondientes, el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación con el objetivo de determinar la causa exacta del fallecimiento y descartar cualquier posible hecho constitutivo de delito. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Historias Recomendadas: