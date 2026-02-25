Ocho Lesionados tras Choque Múltiple de Tráiler en Avenida del Parque; Se Quedó Sin Frenos

Un tráiler que circulaba por avenida del parque, mejor conocida como carretera Ahuimilpan, en dirección al centro, se quedó sin frenos lo que ocasionó que impactara a siete vehículos que esperaban el siga en el semáforo de la intersección con la calle J. Guadalupe Velásquez.

Te podría interesar: Sujeto Armado Prende Fuego a Camión en Carretera 57 en Querétaro; Conductor Herido

¿Cuáles fueron las afectaciones generadas por el accidente?

Autoridades reportaron que ocho personas fueron valoradas en el lugar y no presentaron lesiones de gravedad; la mayoría de los daños fueron materiales, además del derribo de una cámara de videovigilancia que ayudó a detener la góndola.En el sitio fueron atendidas varias personas que viajaban en los vehículos impactados por cuerpos de emergencia como Bomberos de Querétaro, Protección Civil y CRUM.

Este hecho ocasionó intensa carga vehicular en la zona, ya que uno de los carriles quedó totalmente bloqueado por dos automóviles que fueron impactados por la grande unidad.