Ocho Lesionados tras Choque Múltiple de Tráiler en Avenida del Parque; Se Quedó Sin Frenos

Redacción: N+

Un tráiler se quedó sin frenos en Avenida del Parque, en dirección al centro, e impactó a siete vehículos detenidos en un semáforo.

Tráiler se Queda sin Frenos en Querétaro

Tráiler se Queda sin Frenos en Querétaro. Foto: N+

Un tráiler que circulaba por avenida del parque, mejor conocida como carretera Ahuimilpan, en dirección al centro, se quedó sin frenos lo que ocasionó que impactara a siete vehículos que esperaban el siga en el semáforo de la intersección con la calle J. Guadalupe Velásquez.

¿Cuáles fueron las afectaciones generadas por el accidente?

Autoridades reportaron que ocho personas fueron valoradas en el lugar y no presentaron lesiones de gravedad; la mayoría de los daños fueron materiales, además del derribo de una cámara de videovigilancia que ayudó a detener la góndola.En el sitio fueron atendidas varias personas que viajaban en los vehículos impactados por cuerpos de emergencia como Bomberos de Querétaro, Protección Civil y CRUM.

Este hecho ocasionó intensa carga vehicular en la zona, ya que uno de los carriles quedó totalmente bloqueado por dos automóviles que fueron impactados por la grande unidad.

